ABD’de halk 2023 için karamsar

Gallup araştırma şirketi tarafından düzenlenen anket, ABD'lilerin büyük bir kısmının 2023 için karamsar olduğunu ortaya koydu. 5-19 Aralık'ta gerçekleştirilen ankete katılan yetişkinlerin yüzde 90'ı 2023'ün siyasi çatışmalarla geçmesini bekliyor. Katılımcıların yüzde 79'u, 2023'ün aynı zamanda "ekonomik zorluklar" yılı olacağına inandığını ifade ediyor. Güvenlik açısından ise ülkedeki suç oranlarının artacağını belirtenlerin oranı yüzde 72.

DEMOKRATLAR 2023'TEN DAHA UMUTLU

Ankete katılanların siyasi görüşlerine göre yapılan sınıflamada ise Demokratların özellikle ekonomide 2023 beklentilerinde Cumhuriyetçilere ve bağımsızlara göre daha iyimser olduğu görüldü.