ABD’de hortum felaketi: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Bollinger İlçesi Şerifi Casey Graham'ın açıklaması ve eyalet yetkililerinin bildirdiğine göre, St. Louis kentinin 80 kilometre güneyinde meydana gelen hortum, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatına mal olurken, geride büyük enkaz bıraktı.

Hortumun şiddetiyle ağaçların kökünden söküldüğü, evlerin dış cephe ve çatılarının parçalara ayrıldığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, hortumun gökyüzüne yükselmeden önce yaklaşık 30 kilometre boyunca yerde kaldığı ve bu sürede önüne gelen her şeyi yıkıp geçtiği kaydedildi.