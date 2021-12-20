ABD’de iki senatör Kovid-19’a yakalandı

Elizabeth Warren

"BELİRTİLER ŞU ANDA HAFİF"

New Jersey Senatörü 42 yaşındaki Cory Booker de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlk belirtilerimi cumartesi günü gösterdim. Bugün yaptırdığım testin sonucu pozitif çıktı. 3. doz aşımı da olmuştum ve belirtiler şu anda hafif." ifadesine yer verdi.

ABD'DE VAKA SAYILARI YÜZDE 40 ARTIŞ GÖSTERDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, hızla yayılarak birçok eyalette vaka sayılarını rekor seviyelere çıkaran Omicron varyantı, "kara kışın habercisi" olarak nitelendiriliyor.