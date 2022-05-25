İlkokulda katliam: 15 ölü

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okul dün korkunç bir katliama sahne oldu. Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 bin nüfuslu Uvalde kasabasında gerçekleşti. Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda, 14 çocuk ile bir öğretmen can verdi. Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve müfettişler de destek verdi. Teksas Valisi Gregg Abbott, 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın olaya müdahale eden polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. AA