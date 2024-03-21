Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de işkenceci polis 40 yıl hapse mahkum edildi
Giriş Tarihi: 21.3.2024 14:21

ABD’de işkenceci polis 40 yıl hapse mahkum edildi

ABD'de eski polis memuru, görevi sırasında iki kişiye işkence ettiği gerekçesiyle 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA
ABD’de işkenceci polis 40 yıl hapse mahkum edildi

CNN'in haberine göre, ABD Bölge Yargıcı Tom Lee, Ocak 2023'teki saldırı nedeniyle hüküm giyen 6 polis memurundan Christian Dedmon'a ilişkin kararı açıkladı.

Dedmon'un, Michael Jenkins ve Eddie Parker'a "hayal edilebilecek en şoke edici, acımasız ve zalim saldırıları" gerçekleştirdiğini belirten Lee, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Aralarında Dedmon'un da bulunduğu 6 polis memuru, 24 Ocak 2023'te gelen şikayet üzerine Jenkins ve Parker'ın evine gitmişti.

Polisler, arama izni olmadan girdikleri evde Jenkins ve Parker'ı saatlerce darbetmiş, şok tabancalarıyla işkence etmiş ve ırkçı söylemlerde bulunmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de işkenceci polis 40 yıl hapse mahkum edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA