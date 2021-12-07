ABD’de istifa depremi! Biden’ın yardımcısı Kamala Harris’e şok suçlama: Zorba ve yıkıcı...

CNN'in gündemine taşıdığı "Harris'in, Joe Biden yönetiminde işlevsiz kaldığı" iddialarının ardından, Başkan Yardımcılığı ofisinden peş peşe ayrılık haberi geldi. Harris'in Sözcüsü ve Başdanışmanı Symone Sanders'in yıl sonunda görevden ayrılacağını açıklanmıştı. Daha önce de Harris'in İletişim Direktörü Ashley Etienne'nin, aralık sonunda görevinden ayrılacağı bildirilmişti. Bu iddiaların ardından Basın Faaliyetleri Direktörü Peter Velz, Halkla İlişkiler Direktör Yardımcısı Vince Evans gibi Harris'in ekibinin anahtar isimlerini kaybetmesiyle yönetim tarzına dair söylentiler tavan yaptı. The Washington Post gazetesi'nde yer alan habere göre; Kamala Harris ile bağlantılı 18 kişi ile yapılan görüşmelerde Harris hakknda şoke eden suçlamalar geldi.
EN AZ 4 KİŞİ AYRILMAYA HAZIRLANIYOR
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in brifing notlarını okumadığı sonrasında ise çalışanları suçladığı, toplantılara hazırlıksız geldiği ve yanında çalışanlara zorbalık yaptığı, ekibinden en az dört kişinin bir ay içinde ofisten ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.
Bir çalışan, "Hazırlık ve işi yapmaya istekli biriyle çalışmadığınız çok açık. Harris ile çalışan insanlar, hem onun sürekli olarak yıkıcı eleştirileri hem de Harris'in özgüven eksikliğiyle uğraşmak zorunda." diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Yani kendinizi sürekli olarak bir zorbayı destekleyen pozisyonda buluyorsunuz ve bunu neden yaptığınız tam olarak belli değil."
'ZEHİRLİ ATMOSFER'
Görevden ayrılan anahtar isimlerden hiçbiri bunun nedeninin Harris olduğunu söylemedi. Ancak haberler, görevi bırakanların, Başkan Yardımcısı'nın çevresindeki 'zehirli atmosferden' bıktığına ve gelecekte kariyerlerinde 'Harris kişisi' olarak anılmak istemediğine işaret ediyor.
SORUNUN KAYNAĞI
Eski Demokrat Partili stratejist Gil Duran, "Bu tür kaos hikayelerine Kaliforniya'daki kıdemli Harris gözlemcileri aşina. 2013'te 5 ay sonra istifa eden eski bir Harris çalışanı olarak şaşırmadım. Yine de Washington basın ordusunun sert bakışları altında aynı eski yıkıcı kalıpları tekrar ettiğini görmek üzücü." değerlendirmesini yaptı.
Sanders ve Etienne'in görevden ayrılmasına Harris'in aynı eski yıkıcı kalıplarını sürdürmesinin neden olduğu ileri süren Duran, ne zaman bir sorun çıksa ortak paydanın Harris olduğuna dair çalışanların aralarında mesajlaştıklarından söz ederek ekledi:
"İşe alıp tüketeceğiniz ve sonra da olumlu nedenlerden ayrılıyor gibi göstereceğiniz sıradaki yetenekli kişi kim, merak ediyorum."