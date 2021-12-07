ABD’de istifa depremi! Biden’ın yardımcısı Kamala Harris’e şok suçlama: Zorba ve yıkıcı...

Bir çalışan, "Hazırlık ve işi yapmaya istekli biriyle çalışmadığınız çok açık. Harris ile çalışan insanlar, hem onun sürekli olarak yıkıcı eleştirileri hem de Harris'in özgüven eksikliğiyle uğraşmak zorunda." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yani kendinizi sürekli olarak bir zorbayı destekleyen pozisyonda buluyorsunuz ve bunu neden yaptığınız tam olarak belli değil."