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Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:45 Son Güncelleme: 30.11.2021 13:46

ABD’de Kanlı Kongre baskınının arkasından o çıktı! The Guardian ifşa etti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de Kanlı Kongre baskınının arkasından o çıktı! The Guardian ifşa etti

ABD’de 6 Ocak’ta gerçekleşen kanlı Kongre baskınının arka planına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Joe Biden’ın başkanlığının onanmasına engel olmak için gerçekleştirdikleri, 5 kişinin öldüğü baskında Trump’ın bizzat rol oynadığı yeniden gündeme geldi. The Guardian’a konuşan kaynaklar, Trump’a ilişkin şoke eden gerçekleri açıkladı.

ABD tarihindeki en büyük skandallardan biri olarak kabul edilen kanlı Kongre baskınında yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerini önde bitiren Joe Biden'ın sonucunu tanımayı reddetmişti.

ÜST DÜZEY VEKİLLERLE "GİZLİ TOPLANTI"

Biden'ın galibiyetinin açıklanacağı 6 Ocak tarihinde ise ABD Kongre binası, Trump destekçileri tarafından basılmış, gerçekleşen şiddet eylemlerinde 5 kişi hayatını kaybetmişti. Demokratlar, baskın olayının ardından defalarca Trump'ı "isyana teşvik"le suçlamış ancak Trump'ın doğrudan sorumlu olduğu kanıtlanamamıştı.

Olaylarla ilgili şoke eden bir yeni iddia ise, İngiliz The Guardian tarafından ortaya atıldı. İngiliz gazeteye konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, Trump'ın baskından saatler önce başkent Washington'da çok gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

SAATLER SONRA KONGRE BASILDI

Guardian, Trump'ın baskından saatler önce Beyaz Saray'dan peş peşe aramalar yaptığını söylediği haberinde, direkt hattan yapılan aramalarda üst düzey vekillerini karargâh olarak kullandığı Willard Oteli'ne çağırdı.

Burada yapılan gizli görüşmelerde Trump'ın vekillerine, birkaç saat sonra Kongre'de gerçekleşecek olan seçim sonucu ilanını ne olursa olsun ertelemeleri için baskı yaptığı öğrenildi.

Tespit edilen görüşmelerden sadece saatler sonra Kongre'de gerçekleşen büyük baskının, Trump'ın vekillerine yaptığı baskıların birebir sonucu olduğunu söyleyen kaynakların bu iddiaları, ülke gündemine bomba gibi düştü.

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ABD’de Kanlı Kongre baskınının arkasından o çıktı! The Guardian ifşa etti
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