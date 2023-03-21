ABD’de kapkaç mağdurlarının sayısı artıyor! Yeni taktikler keşfettiler

Fox News'e konuşan Los Angeles Polis Departmanı çalışanı Kevin Coffey, son zamanlarda özellikle ATM, benzin istasyonları ve alışveriş merkezlerinin otoparklarında yaşanan kapkaç olaylarında hırsızların uyguladığı yeni taktiklere dikkati çekti.

Coffey, kapkaççıların artık şiddete başvurma yerine insanların çanta, cüzdan veya telefon gibi değerli eşyalarını çalmak için "ikna etme" yöntemlerine başvurduğu konusunda Amerikan toplumunu uyardı.

Suçluların, genellikle dikkati dağılanları veya alışveriş poşetleriyle uğraşanları seçmek için alışveriş merkezlerin, mağazaların ve bankaların otoparklarında beklediklerini söyleyen Coffey, "Çoğu çanta, cüzdan veya telefon almanın kolay bir yolunu bulmak, şiddete başvurmak yerine bir şeyleri kapıp kaçmak istiyor." dedi.

"SOFİSTİKE YÖNTEMLERE" BAŞVURUYORLAR

Kapkaççıların hedeflerine daha kolay ve seri ulaşmak için "sofistike yöntemlere" başvurduğunu belirten Coffey, özellikle benzin istasyonlarında, sürücünün benzin almak için aracından çıktığında yan pompanın önüne park eden hırsızların, diğer taraftan arabanın kapısını açıp içerideki değerli eşyaları kolayca çaldığını anlattı. Coffey, bu sebeple benzin doldururken sürücülerin mutlaka aracını kilitlemesi gerektiğini vurguladı.