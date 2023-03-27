ABD’de korkunç kaza! 2 polis hayatını kaybetti

ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan Baton Rouge kentinde bir helikopterin şeker kamışı tarlasına düşmesi sonucu iki polis yaşamını yitirdi. Robinson R-44 tipi helikopterin yerel saatle dün 02.00'de bir takibe yardımcı olmak için havalandığı ancak geri dönmediği belirtildi.

TRAJİK KAZA

Helikopterin şeker kamışı tarlasına düşmesi sonucu iki polisin öldüğü ifade edilirken, enkazın yerel saate göre dün 11.00'den önce bulunduğu aktarıldı. Twitter'dan kazaya ilişkin paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Sharon Weston Broome, "Baton Rouge kenti adına, bu trajik kazada hayatını kaybedenlerin arkadaşları ve ailelerine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı. Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.