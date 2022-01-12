ABD’de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 822 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de, son 24 saatte ait veriler açıklandı.

755 BİNİ AŞKIN YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 755 bin 280 artarak 62 milyon 313 bin 787 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 bin 822 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 842 bin 322'ye çıktı.