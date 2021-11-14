ABD’de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de, günün verileri açıklandı.

58 BİN 627 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 58 bin 627 artışla 47 milyon 52 bin 201'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 435 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 762 bin 973'e ulaştı.

CALİFORNİA İLK SIRADA YER ALIYOR

California 5 milyon 4 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 283 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.