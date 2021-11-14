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Giriş Tarihi: 14.11.2021 17:53 Son Güncelleme: 14.11.2021 18:02

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti

AA
ABD’de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de son 24 saatte salgın sebebiyle 435 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 762 bin 973’e yükseldi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de, günün verileri açıklandı.

58 BİN 627 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 58 bin 627 artışla 47 milyon 52 bin 201'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 435 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 762 bin 973'e ulaştı.

CALİFORNİA İLK SIRADA YER ALIYOR

California 5 milyon 4 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 283 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 105 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,4'üne en az bir doz, yüzde 68,7'sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 14,7'sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 226 milyon kişiye ilk doz, yaklaşık 195 milyon kişiye ikinci doz, 28 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti
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