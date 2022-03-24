ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 975 bine yaklaştı

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 41 bin 415 artarak 79 milyon 845 bin 85 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1568 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 974 bin 834'e çıktı.

California, 9 milyon 80 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 710 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 351 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 62, Florida'da ise 72 bin 880 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,6'sına en az bir doz, yüzde 69,5'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,3'üne hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyona yakın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.