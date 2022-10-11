ABD’de kreşte gaz sızıntısı: 33 kişi zehirlendi





Allentown İtfaiye Departmanından John Christopher yaptığı açıklamada, "Başlangıçta bilinci kapalı olan bir çocuk için tıbbi bir çağrıydı" ifadelerini kullandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yüksek düzeyde karbon monoksit tespit etmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarıldı. Kreşin izole bir bina olduğu ve bu nedenle sızıntının daha fazla yayılma riskinin olmadığı belirtildi.