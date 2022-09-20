ABD’de kritik görüşme: Azerbaycan - Ermenistan bakanları buluştu

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in girişimi ve katılımıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında New York'ta görüşme gerçekleşti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77. oturumlarına katılmak üzere New York'ta bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ABD'nin girişimiyle üçlü görüşmede bir araya geldi.

Üçlü görüşmeye katıldıkları için Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarına teşekkür eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken son çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerine taziyelerini iletti.

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Görüşmede, savaş sonrası dönemde bölgede barışın sağlanması ve bu yönde atılması gereken adımlar konusunda Azerbaycan'ın tutumuna dikkat çeken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 12-14 Eylül tarihleri arasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyon ve saldırılar düzenleyerek çatışmalara neden olduğunu ve birkaç saat içinde elde edilen ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edilerek ek kayıplara yol açtığını vurguladı.

Bakan Bayramov, Ermenistan'ın 30 yıl içinde Azerbaycan'ın uluslararası tanınan topraklarının işgal edilmesinin yol açtığı derin sonuçlarına rağmen, 44 günlük Vatan Muharebesi'nin hemen ardından barış anlaşması imzalama önerisini ortaya koyduğunu ve bu yönde girişimlerde bulunduğunu hatırlattı. Azerbaycan'ın Ermenistan ile normalleşme, ulaşım bağlantılarının açılması, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi, aynı zamanda insani yönlerde çabalarına rağmen Ermenistan'ın süreçleri engellediğini ve üçlü bildiriler çerçevesinde yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi.