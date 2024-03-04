ABD’de kritik gün: Süper Salı

ABD'de siyaset sahnesi ısınıyor. Kasım ayındaki başkanlık seçimleri için partilerin başkan adaylarının kim olacağına dair kritik bir noktaya gelindi. Önemli dönemeçlerden biri de 'Süper Salı'. BBC'nin haberine göre 50 eyaletten 16'sında hem Demokratik Parti hem de Cumhuriyetçi parti için önseçimler yapılacak. California, Teksas, Virginia gibi önemli yerler bulunuyor. Cumhuriyetçi Parti için bu gün bir kırılma noktası olabilir. Düğüm, eski Başkan Donald Trump'ın karşısında tek güçlü aday olarak kalan Nikki Haley'le ilgili. Son olarak başkent Washington'da Trump'a karşı ilk zaferini alsa da Haley'in 16 eyalette yenilgi yaşaması adaylıkla ilgili kararını değiştirebilir. 8 eyaletteki önseçimi açık ara önde tamamlayan Trump'ın mevcut Demokrat Başkan Joe Biden'ın seçimlerde rakibi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.