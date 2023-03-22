ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 okul çalışanı yaralandı

Denver Polis Şefi Ron Thomas, şehirdeki yaklaşık 2 bin 500 öğrencisi bulunan Doğu Lisesi'nde bir erkek öğrencinin, sabah saatlerinde 2 okul personelini silahla yaralayarak kaçtığını belirtti.

Thomas, şüpheli öğrencinin 18 yaşın altında olduğunu ve her gün güvenlik planı kapsamında öğrencilerin üstünün arandığını kaydetti.

Söz konusu öğrencinin sabah aranması sırasında üstünden çıkan silahı ateşleyerek 2 okul personelini yaraladığına inanıldığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan birinin hayati tehlikesi bulunurken, diğerinin stabil olduğu kaydedildi.

Yetkililer, kayıplara karışan öğrencinin aranmasına devam edildiğini, okulun haftaya kadar kapalı tutulacağını bildirdi.

GÜNEY CAROLİNA'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, dün Güney Carolina eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Sumter şehrinde dün gece yaşanan olayda saldırgan, bir yetişkini ve 3 çocuğu öldürdü.

Saldırgan daha sonra intihar etti.

AP'ye konuşan iki yetkili, saldırıyı gerçekleştiren kişinin eski asker, öldürdüğü diğer yetişkinin muvazzaf asker olduğu bilgisini paylaştı.

Hayatını kaybeden çocukların 2'sinin ilkokul, diğerinin ortaokul öğrencisi olduğu belirtildi.