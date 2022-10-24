ABD’de liseye silahlı saldırı! Saldırgan etkisiz hale getirildi

ABD'de okullara yönelik silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Missouri eyaletinde yer alan St. Louis şehrindeki Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.