ABD’de Los Angeles Uluslararası Havalimanı karanlığa gömüldü

Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

ABD'nin Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda dün saat 14.30 itibarıyla yaşanan yaklaşık bir saatlik elektrik kesintisi, hava yolu hizmetlerini aksattı.