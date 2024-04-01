ABD’de Müslümanlara oy kullanmaları çağrısı

CAIR'den yapılan açıklamada, seçmenlerden yarın 4 eyalette yapılacak ön seçimlerde sandığa gitmeleri istendi.

Açıklamada, "İster bir adayı destekleyin, ister boş oy verin, Amerikalı Müslümanların sesi önemlidir. CAIR, Amerikan Müslüman gücünün kilidini açıyor. Lütfen dışarı çıkın ve yarınki ön seçimde oyunuzu kullanmayı unutmayın." ifadelerine yer verildi.

CAIR, bu gece New York, Connecticut ve Wisconsin'daki 30 binden fazla Müslüman seçmene yarın yapılacak başkanlık ön seçimlerinde oy kullanmalarını hatırlatmak için otomatik telefon mesajı göndereceğini aktardı.

CAIR'e göre ABD genelinde 2,5 milyondan fazla Müslüman seçmen bulunuyor.

New York, Connecticut, Rhode Island ve Wisconsin eyaletlerinde yapılacak ön seçimlerde, başkan adaylığı için şu ana kadar zaten yeterli delegeye ulaşan ABD Başkanı Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın kendi partilerindeki rakiplerinden yine önde çıkmaları bekleniyor.

Özellikle New York'ta bir kısım Demokrat seçmenin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek vermesinden ötürü Biden'a tepki olarak "boş" oy vermesi bekleniyor.

Şubat sonunda Michigan'daki ön seçimlerde Amerikalı Müslümanlar, Gazze politikasına tepki gösterdikleri Biden'a oylarını "boş" seçeneğinden yana kullanarak mesaj vermişti. Biden, Michigan'da ön seçimleri kazanırken sandıktan çıkan yüzde 15 düzeyindeki "boş" oy oranı dikkati çekmişti.