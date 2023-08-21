ABD’de nargileciye ölümcül saldırı!

ABD'nin Washington eyaletinde, bir nargilecide yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, Seattle'daki Mount Baker mahallesinde bulunan bir nargileciye sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda kurşunların hedefi olan 22 ve 33 yaşlarındaki 2 erkeğin olay yerinde, 30 yaşında bir kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis, yaşları 21 ila 38 olan 6 yaralıdan birinin durumunun kritik, diğerlerinin iyi olduğunu söyledi.