ABD’de oğlu okul saldırısında 4 kişiyi öldürmüştü! O caninin annesi de suçlu bulundu

NBC News'in haberine göre, Oakland Bölge Mahkemesinde, söz konusu saldırıda ihmal nedeniyle payları olduğu gerekçesiyle eşi James ile gözaltına alınan ve "taksirle öldürme" suçlaması yöneltilen annenin davasına ilişkin jüri kararı okundu.

Kararla "4 kişiyi taksirle öldürmek"ten suçlu bulunan Crumbley'in, yöneltilen suçlamaların her biri için 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Böylece Jennifer Crumbley, ABD'de çocuğunun yaptığı silahlı saldırıda "taksirle öldürmek" ile suçlanan ilk ebeveyn oldu.

Öte yandan Crumbley'nin eşi James, ayrı yargılandığı mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

OXFORD LİSESİ'NDEKİ SALDIRI

Michigan'daki Detroit şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde 30 Kasım 2021'de yarı otomatik silahla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra aynı okulda öğrenci olan Ethan Crumbley yakalanıp gözaltına alınmış, savcılık tarafından birinci derece 4 cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağı duyurulmuştu.

Saldırı sırasında 15 yaşında olan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Ethan Crumbley'in anne ve babası da ihmal nedeniyle saldırıda payları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 4 kez taksirle öldürme suçlaması yöneltilen çiftin her birine 500 bin dolar kefalet konulmuştu.

Savcılık, suç aletinin babası tarafından saldırganın yanında satın alındığını, annesinin bir sosyal medya gönderisinde silahtan "oğullarının Noel hediyesi" olarak söz ettiğini ve silahın kilit altında tutulmadığını açıklamıştı.

Silahlı saldırıdan etkilenen iki aile 9 Aralık 2021'de, saldırıda hayatını kaybeden her bir yakını için, yeterli tedbir almamaktan dolayı silahlı saldırıyı önleyemediği ve öğrencileri koruyamadığı gerekçesiyle Oxford Lisesi okul yönetimine 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Avukatlarının "oğlunun yaptıklarını öngöremeyeceğini ve haksız yargılandığını" iddia ettiği Jennifer Crumbley ise mahkemede kocasını suçlayan açıklamalarda bulunmuştu.