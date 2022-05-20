ABD’de sahte doktor 30’dan fazla kadını böyle kandırdı: 1,3 milyon dolar...

ABD'de sahte doktor flört uygulamalarında 30'dan fazla kadını kandırdı. 10 farklı takma ad ile hesap açan adam kadınlardan mücevher ve saat gibi deerli eşyalar istedi.
10'DAN FALZA TAKMA AD
Avukat Jason Cody, yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki Wedgeworth'un Florida ve Alabama eyaletlerinde dolandırıcılık planının bir parçası olarak 10 farklı takma ad kullandığını söyledi.
Mahkeme belgelerinde Wedgeworth'un kadınlardan paranın yanı sıra mücevher ve saat gibi değerli eşyalarını kendisine göndermelerini istediği ortaya çıktı.