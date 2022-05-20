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Giriş Tarihi: 20.5.2022 11:25 Son Güncelleme: 20.5.2022 11:35

ABD'de sahte doktor 30'dan fazla kadını böyle kandırdı: 1,3 milyon dolar...

AA
ABD’de sahte doktor 30’dan fazla kadını böyle kandırdı: 1,3 milyon dolar...

ABD'de Brian Brainard Wedgeworth isimli adamın yaptıkları şoke etti. Kendini doktor olarak tanıtan adam aşk dolandırıcılığından suçlu bulundu. 302dan fazla kadını 1,3 milyon dolardan fazla dolandırn adamın yaptıkları  şoke etti.

ABD'de sahte doktor flört uygulamalarında 30'dan fazla kadını kandırdı. 10 farklı takma ad ile hesap açan adam kadınlardan mücevher ve saat gibi deerli eşyalar istedi.

10'DAN FALZA TAKMA AD

Avukat Jason Cody, yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki Wedgeworth'un Florida ve Alabama eyaletlerinde dolandırıcılık planının bir parçası olarak 10 farklı takma ad kullandığını söyledi.

Mahkeme belgelerinde Wedgeworth'un kadınlardan paranın yanı sıra mücevher ve saat gibi değerli eşyalarını kendisine göndermelerini istediği ortaya çıktı.

ABD Posta Servisi ve Vergi İdaresi tarafından soruşturulan dosyada Wedgeworth, elektronik dolandırıcılık, posta yoluyla yapılan dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve kara para aklama da dahil olmak üzere 25 suçlamayı kabul etti.

Wedgeworth'un elektronik dolandırıcılık ve posta dolandırıcılığı suçlarından 20 yıla kadar, kara para aklamadan 10 yıl ve kimlik hırsızlığından iki yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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ABD'de sahte doktor 30'dan fazla kadını böyle kandırdı: 1,3 milyon dolar...
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