ABD’de seçmene Biden’ın sahte ses kaydı gönderildi

NİKKİ HALEY, NEW HAMPSHİRE'DA İKNA TURLARINA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Cumhuriyetçi aday Nikki Haley, Florida Valisi Ron DeSantis'in yarıştan çekilerek kendisine destek olacağını açıklamasının ardından rahatlayan eski ABD Başkanı Donald Trump'a karşı mücadelesini sürdürüyor.

New Hampshire'da yapılacak ön seçimlere saatler kala çalışmalarına devam eden Haley, kızı ve damadının da katıldığı Franklin kentindeki seçmen buluşmasında, "Amerika taç giyme töreni yapmıyor. Tüm medya sınıfına ve siyasi sınıfa aklımızda farklı bir plan olduğunu gösterelim ve ülkeye neler yapabileceğimizi gösterelim." diye konuştu.

Eyaletteki anketlerde yüzde 55 düzeyinde desteğe ulaşan Trump'ın karşısında yüzde 36 civarında destek toplayan Haley, özellikle ılımlı ve bağımsız Cumhuriyetçi seçmen kitlelerinden oy almaya çalışacak.

15 Ocak'taki Iowa ön seçimlerini 3. sırada tamamlayan Haley'nin, New Hampshire'daki seçimlerde de Trump'a karşı kaybetmesi durumunda, kalan eyaletlerde şansının kalmayacağı öngörülüyor.