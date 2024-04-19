ABD’de soykırım sansürü sürüyor

ABD'de Gazze'deki katliamlara sesini çıkaranlara karşı sansür sürüyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi Biyoloji Bölümü birincisi olan Asna Tabassum, hocaları tarafından 10 Mayıs'taki mezuniyet töreninde konuşma yapması için seçildi. Ancak Tabassum'ın soykırıma sosyal medyadan tepki gösterdiği için üniversite yönetimi tarafından mezuniyet konuşması iptal edildi. Gerekçenin güvenlik riski olduğu iddia edildi. Tabassum üniversitesinin 'nefret kampanyasına' teslim olduğunu ifade etti. Tabassum'a destek veren KADEM "Demokrasiyi askıya alanlar vicdanları susturamaz" açıklamasında bulundu.