ABD’de tansiyonu yüksek seçim

ABD'de gelecek iki yıl ve sonrasında 2024'teki başkanlık seçimleri açısından kritik önemde olan ara seçimler yapıldı. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında oldukça gergin geçen sürecin ardından yapılan seçim, Kongre'de dağılımı belirleyecek. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'nun 35 üyesi için oy verildi.Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato'da da çoğunluğu elde edeceği tahmin ediliyor. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması halinde, Demokrat Partili mevcut Başkan Joe Biden'ın yasama gücü zayıflamış olacak. 6 eyalette seçimin başa baş gitmesinden dolayı kesin sonuçların açıklanması zaman alacak.Eski ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler öncesi son mitingini Ohio'da yaptı. Trump, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıkladı. Amerikan basınında Trump'ın Ohio'da 2024 seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.