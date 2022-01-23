ABD’de yangın paniği

ABD
'nin California
eyaletinde, rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan orman yangını bölgede büyük panik yarattı. Monterey County
'deki Palo Colorado
'da meydana gelen orman yangını hızla 101 hektarlık alana yayılınca Big Sur
bölgesi için tahliye emri verildi. Yetkililer, Andrew Molera Eyalet Parkı'ndan Carmel-By-The-Sea'ye giden eyalet karayolunu her iki yönde de trafiğe kapattı. Amerikan Kızılhaç'ı yangından etkilenenler için Carmel Ortaokulu'nda barınma imkanı sunulduğunu duyurdu. Alevlere müdahale sürüyor. DIŞ HABERLER