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Giriş Tarihi: 24.1.2022

ABD’de yangın paniği

ABD’de yangın paniği
ABD'nin California eyaletinde, rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan orman yangını bölgede büyük panik yarattı. Monterey County'deki Palo Colorado'da meydana gelen orman yangını hızla 101 hektarlık alana yayılınca Big Sur bölgesi için tahliye emri verildi. Yetkililer, Andrew Molera Eyalet Parkı'ndan Carmel-By-The-Sea'ye giden eyalet karayolunu her iki yönde de trafiğe kapattı. Amerikan Kızılhaç'ı yangından etkilenenler için Carmel Ortaokulu'nda barınma imkanı sunulduğunu duyurdu. Alevlere müdahale sürüyor. DIŞ HABERLER
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ABD’de yangın paniği
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