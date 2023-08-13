ABD’de yüzyılın felaketi: Hawaii kül oldu 93 ölü 1000 kayıp

ABD'nin dünyaca ünlü adası cehennemi yaşıyor. Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui'de 8 Ağustos'tan beri süren yangınların yıkımı çok ağır oldu. 93 kişi yaşamını yitirdi. Hâlâ bin kişiden haber alanamıyor. Alevlerin kapladığı bölgelerin sadece yüzde 3'ünde kontroller yapılabildi. Dolayısıyla ölenlerin sayısının katlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Felaket şimdiden ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangını olarak kayıtlara geçti.Maui Adası'nda 35 bin kişi yaşıyor.Adanın yüzde 83'ünü yandı.2 binden fazla ev kül oldu.Bölge sakinlerinin DNA'ları toplanıyor.Ölenlerin kimlikleri tespit edilecek.Hayatını kaybedenlerin sadece yüzde 2'sinin kimliği saptanabildi.Alevler kontrol altına alındı, önümüzdeki günlerde cesetler çıkarılacak.Henüz irtibata geçilemeyen bin kişinin akıbeti bilinmiyor.Yangınların çıkış nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.Ancak kasırga rüzgarları ve kuru hava akımıyla hızla yayıldı.Maui Adası'ndaki maddi zararın 6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.Adadaki teknelerin bile yandığı görüldü.ABD'de 1918'de Minnesota ve Wisconsin'de 453 kişi yangında ölmüştü.Maui Adası sakinleri alevlerin hızla yayılmasına rağmen yetkilileri, gerekli önlemleri zamanında almamakla suçladı. Tahliyelerin geç kaldığından şikayet edenler, alevlere hızlı şekilde müdahale edilmediğini dile getirdi.Adada alev alan teknelerin görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yüzlerce kişi kendi çabalarıyla denize kaçarken, suda kurtarılmayı bekleyenlerin görüntüleri sosyal ağlara düştü. Washington Post'un haberine göre Cochran isimli bir genç kadın ile komşusu da alevlerden kurtulmak için 5 saat boyunca denizde kurtarılmayı bekledi.