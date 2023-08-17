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Giriş Tarihi: 17.8.2023 11:33

ABD’deki patlamada ölü sayısı artıyor

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 13 Ağustos’ta meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldiği açıklandı.

AA
ABD’deki patlamada ölü sayısı artıyor

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki evde 13 Ağustos Pazar günü meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Plum bölgesindeki patlamanın kaynağını hala araştıran yetkililer, olayda hayatını kaybeden 56 yaşındaki Paul Oravitz ve 51 yaşındaki eşi Heather Oravitz'e ait evdeki sıcak su tankının problemli olduğunu açıkladı.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Paul Oravitz'in patlamadan 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Olaya ilişkin Allegheny bölgesi İtfaiye Şefliğinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Patlamanın etkisiyle 3 ev yerle bir olmuş, 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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ABD’deki patlamada ölü sayısı artıyor
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