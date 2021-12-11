ABD’den Atina’ya 9.4 milyar dolarlık satış

ABD Dışişleri Bakanlığı
, Yunanistan
'a 9.4 milyar dolarlık askeri satışın onaylandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, Yunanistan'a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, Amerikan Kongresi
'ne sunuldu. Söz konusu onay, Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 adet "Meko" sınıfı savaş gemisinin satılmasını ve 2.5 milyar dolarlık modernizasyonu kapsıyor. Açıklamada, "Bu satış, önemli bir NATO
müttefikinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir" ifadesine yer verildi.