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Giriş Tarihi: 4.12.2022 22:33

ABD'den "Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlere karşı çıkacağız" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerine ve ilhaka karşı çıkacaklarını ve Binyamin Netanyahu başbakanlığında kurulacak hükümeti eylemlerine göre değerlendireceklerini söyledi.

AA
ABD’den Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlere karşı çıkacağız mesajı

Antony Blinken, ABD'nin başkenti Washington'da solcu, İsrail yanlısı insan hakları örgütü J Street'in yıllık konferansında bir konuşma yaptı.

ABD'nin Netanyahu hükümetini aşırı sağcı yapısına göre değil eylemlerine göre değerlendireceğini belirten Blinken, "(Yahudi) Yerleşimlerinin genişletilmesi, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi, kutsal mekanların tarihi statükolarının bozulması, evlerin yok edilmesi, tahliye edilmesi, şiddete teşvik de dahil iki devletli çözümü baltalayacak bütün eylemlere karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

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ABD'den "Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlere karşı çıkacağız" mesajı
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