ABD’den bir heyet daha Tayvan’a gitti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin yankıları sürerken, Washington'dan bir heyet daha Tayvan'a gitti. ABD'nin Tayvan'daki defakto büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin, Asya turu kapsamında Ada'yı ziyaret ettiği duyuruldu. Öte yandan Tayvan'ın kendi toprağı olduğunu öne süren Çin tatbikatlarını sürdürüyor. Tayvan, önceki gün Çin'e ait 29 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.