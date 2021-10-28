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Haberler Dünya Haberleri ABD'den Çin açıklaması: Hipersonik füze denediği iddiaları endişe verici"
Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:31

ABD'den Çin açıklaması: Hipersonik füze denediği iddiaları endişe verici"

AA
ABD’den Çin açıklaması: Hipersonik füze denediği iddiaları endişe verici

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin'in hipersonik füze denediğine ilişkin iddiaların "endişe verici" olduğunu belirtti.

Milley, Bloomberg News'e verdiği demeçte, Çin'in hipersonik füze denediği iddialarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in hipersonik füze sistemi denemesinin "önemli bir durum" olduğunu vurgulayan Milley, bu gelişmeyi "çok endişe verici" olarak değerlendirdi.

"TÜM DİKKATİMİZİ VERDİK."

Milley, Çin'in bu tür askeri çalışmalarının ABD'nin de kendi çalışmalarını geliştirmesi ihtiyacına işaret ettiğine değinerek "Tüm dikkatimizi verdik." dedi.

General Milley ayrıca, Çin ordusunun "tüm alanları kapsayan ve küresel emelleri olan çok yetenekli bir orduya" dönüştüğü uyarısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise Milley'in açıklamalarının ardından "Bu teknoloji bizim yabancı olduğumuz, düşünmediğimiz bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, ABD'nin savunma sistemlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğüne ve kendi hipersonik sistemlerine yönelik amaçlarının olduğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden da Çin'in hipersonik füze denediğine ilişkin iddiaların kendisini endişelendirdiğini ifade etmişti.

Financial Times gazetesi, 16 Ekim'de adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti. Haberde, füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.

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ABD'den Çin açıklaması: Hipersonik füze denediği iddiaları endişe verici"
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