ABD’den Çin’e kınama! Oybirliğiyle kabul edildi

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, "Çin Komünist Partisinin, ABD toprakları üzerinde yüksek irtifa balonu kullanarak ABD egemenliğini küstahça ihlal etmesinin kınanması" başlıklı karar tasarısını oyladı.

Hiçbir milletvekilinin karşı çıkmadığı tasarı, 419 milletvekilinin "evet" oyuyla kabul edildi.

Karar kapsamında Çin Komünist Partisinin, ABD'nin egemenliğini ihlal eden ve istihbarat toplama girişimi hakkında yanlış iddialarla uluslararası toplumu aldatma çabaları da kınandı.

Bu gibi adımların önlenmesi için derhal gerekli adımların atılması çağrısı yapılan kararda, Joe Biden yönetiminin, söz konusu balonun hangi bilgileri toplayabildiği, Çin ile "casus balon" hakkında yapılan görüşmelerin detayları gibi konularda Kongre'yi bilgilendirmesi istendi.