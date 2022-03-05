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Giriş Tarihi: 5.3.2022 20:58 Son Güncelleme: 5.3.2022 21:18

ABD'den Çin'e Rusya iması: Pekin'in adımlarını izliyoruz

AA
ABD’den Çin’e Rusya iması: Pekin’in adımlarını izliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüştü. Blinken'ın, Moskova'nın bu saldırıları karşısında ağır bir bedel ödeyeceğini belirtirken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında hangi ülkelerin nasıl pozisyon aldığını tüm dünyanın izlediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken ile Yi arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun ele alındığını kaydetti.

Açıklamada, "Bakan, temel özgürlük, kendi geleceğine karar verme ve egemenlik haklarına hangi ülkelerin destek verdiğini tüm dünyanın izlediğini vurguladı" ifadesiyle Washington'ın Pekin'in savaşla ilgili pozisyonunu not ettiğine işaret edildi.

'MOSKOVA AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK'

Blinken'ın, Moskova'nın bu saldırıları karşısında ağır bir bedel ödeyeceğini Yi'ye ilettiği kaydedildi.

BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanmasına yönelik oylamada, Çin "çekimser" oy kullanmış, Washington yönetimi ise aleyhte ve çekimser oy kullanan ülkelerin Rusya'ya karşı tepkilerini göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

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ABD'den Çin'e Rusya iması: Pekin'in adımlarını izliyoruz
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