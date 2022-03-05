ABD’den Çin’e Rusya iması: Pekin’in adımlarını izliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken ile Yi arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun ele alındığını kaydetti.
Açıklamada, "Bakan, temel özgürlük, kendi geleceğine karar verme ve egemenlik haklarına hangi ülkelerin destek verdiğini tüm dünyanın izlediğini vurguladı" ifadesiyle Washington'ın Pekin'in savaşla ilgili pozisyonunu not ettiğine işaret edildi.
'MOSKOVA AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK'
Blinken'ın, Moskova'nın bu saldırıları karşısında ağır bir bedel ödeyeceğini Yi'ye ilettiği kaydedildi.
BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanmasına yönelik oylamada, Çin "çekimser" oy kullanmış, Washington yönetimi ise aleyhte ve çekimser oy kullanan ülkelerin Rusya'ya karşı tepkilerini göstermeleri çağrısında bulunmuştu.