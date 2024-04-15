ABD’den flaş açıklama: İran İHA’ları imha edildi!

ABD Merkez Komutanlığı, CENTCOM dün paylaştığı raporunda İran'a düzenlediği saldırılarının detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada, "CENTCOM 13 ve 14 Nisan'da ABD Avrupa Komutanlığının da desteğiyle, İran ve Yemen'den İsrail'i vurmayı amaçlayan 80'den fazla insansız hava aracına (OWA İHA) ve en az 6 balistik füzeye müdahale ederek imha etti. Buna fırlatma aracındaki bir balistik füze ve Yemen'in İran destekli Husi kontrolündeki bölgelerinde fırlatılmadan önce yerde imha edilen 7 İHA da dahildir.

İran'ın eşi benzeri görülmemiş, kötü niyetli ve pervasız davranışlarını sürdürmesi bölgesel istikrarı ve ABD ile koalisyon güçlerinin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. CENTCOM, İran'ın bu tehlikeli eylemlerine karşı İsrail'in savunmasını desteklemek üzere mevzilenmeye devam etmektedir. Bölgesel güvenliği arttırmak için tüm bölgesel ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İNGİLTERE: İRAN'IN ÇOK SAYIDA İHA'SI İMHA EDİLDİ

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ise Kraliyet Hava Kuvvetlerinin İran'ın saldırılarını engellediklerini belirterek, "Dün gece İngiltere, İran ve ortakları tarafından fırlatılan ve Orta Doğu'da sivillerin yaşamına tehdit oluşturan çok sayıda tek yönlü İHA'yı imha etti. Varlığımızı güçlendirmek üzere bu hafta sonu ilave Kraliyet Hava Kuvvetleri uçakları konuşlandırıldı. Silahlı kuvvetler personelimize böylesine ciddi bir tehdide bu kadar hızlı ve etkin bir şekilde karşılık verdikleri için teşekkür ediyorum. Onların profesyonelliği rakipsizdir. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde üsse dönmüştür" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dün yaptığı açıklamada, saldırıda 170 İHA, 30 seyir füzesi ve 120 balistik füze kullanıldığını duyurmuştu.