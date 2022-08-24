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Giriş Tarihi: 24.8.2022 21:30

ABD'den flaş Rusya açıklaması: Harkiv'de "Sahte referandum" hazırlığındalar

AA
ABD’den flaş Rusya açıklaması: Harkiv’de Sahte referandum hazırlığındalar

Son dakika haberi: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili kritik açıklamalara imza attı. Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da bazı bölgeleri "ilhak etme planı"nı sürdürdüğünü ve bu konuda Harkiv başta olmak üzere birçok bölgede "sahte referandum" hazırlığında olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine verdiği brifingde, Rusya Ukrayna savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dış politika gündemini değerlendiren ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarına yönelik "ilhak planı"na devam ettiğini kaydetti.

ABD'DEN SAHTE REFERANDUM İDDİASI: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BAŞLAYABİLİR

Kirby, "Rusya'da hükümetin, özellikle Harkiv'de sahte bir referandum düzenlenmesi emri verdiğini öğrendik. Bu referandum hazırlıkları birkaç gün ya da hafta içinde başlayabilir. Rusya'nın bu yöndeki duyurusunu bu hafta bitmeden duyabiliriz." ifadesini kullandı.

Kirby, ABD ve uluslararası toplumun, Ukrayna'da herhangi bir ilhakın kabul edilmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rusya'nın bu referandumun sonuçlarını manipüle etmeye çalışacağını ve Ukrayna halkının Rusya'ya bağlanmak istediği yalanını söyleyeceğini tahmin ediyoruz. Bu dezenformasyona acil bir şekilde karşı çıkmak çok önemli. Ukrayna halkının Rusya'ya katılmak istediğine ilişkin herhangi bir açıklama kesinlikle doğru değildir. Son 6 ayda Ukrayna halkı Rusya'ya karşı çıktığını çok net gösterdi."

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ABD'den flaş Rusya açıklaması: Harkiv'de "Sahte referandum" hazırlığındalar
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