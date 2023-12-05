ABD’den İran’a suçlama! Ticari gemilere saldırdı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılara değindi. Sullivan, saldırıların Yemenli Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ancak İran destekli olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz hafta sonu, Güney Kızıldeniz'de uluslararası sularda faaliyet gösteren üç ayrı ticari gemiye yönelik dört saldırı gerçekleşti. 14 farklı ülkeye bağlı üç gemi, bu da size bunun gerçekten ne kadar küresel bir endişe kaynağı ve uluslararası barış ve istikrara yönelik bir tehdit olduğunu gösteriyor. Bu saldırıların Yemen'deki Husiler tarafından düzenlenmiş olmasına rağmen İran tarafından tamamen desteklendiğine inanmak için her türlü nedene sahibiz" dedi.



HUSİLER, GEMİYE EL KOYMUŞTU

Yemenli Husiler, 19 Kasım'da 'İsrail'e ait' olduğu ifade edilen bir kargo gemisine el koyduklarını duyurmuştu. İsrail tarafı ise bu geminin İngiltere'ye ait olduğunu ve Japon bir şirket tarafından işletildiğini, gemide İsrailli kimsenin olmadığını duyurmuştu.

26 Kasım'da CENTCOM, Aden Körfezi'nde, içinde Türk mürettebatın da bulunduğu Liberya bayraklı M/V Central Park adlı ticari geminin imdat çağrısında bulunduğunu duyurmuştu. Düzenlenen operasyonda gemiyi kaçırmaya çalışan 5 silahlı şüphelinin yakalandığı ve operasyon sırasında Husilerin kontrolündeki bölgeden 2 balistik füze atıldığı belirtilmişti.

Son olarak 3 Aralık'ta Kızıldeniz'de 3 ticari gemiye füze saldırıları düzenlenmiş, gemiler hafif hasar almıştı. Bu saldırılar sırasında ABD'nin USS Carney gemisi, Husilerin kontrolündeki bölgelerden gelen 3 İHA'yı vurmuştu.