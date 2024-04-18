ABD’den İsrail’e katliam onayı: İran’a değil Refah’a saldır

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 970'e yükseldi. Gazze Şeridi'ndeki kentleri yerle bir eden katil İsrail gözünü bir kez daha Refah'a dikti. Burası Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin son sığınağı konumunda. Yaklaşık 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.Katar merkezli Al-Araby Al-Jadeed'in Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ile İsrail uzun zamandır tartışılan Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'a saldırı konusunda anlaştı. İsrail'in, İran'ın 13 Nisan'daki saldırılarına misilleme yapacağı yönünde beklentiler sürerken, ertelendiği bildirilen Refah'a saldırı planına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. İsrail dün Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çektiği askerleri Refah'a göndereceklerini açıkladı. İsrail ordusunun Refah'a yönelik dünkü saldırısında ise 5'i çocuk 11 Filistinli öldü. Adı açıklanmayan Mısırlı yetkili "Amerikan yönetimi, İran'a karşı geniş çaplı bir saldırı düzenlememek karşılığında işgal hükümetinin (İsrail) Refah'a askeri operasyonla ilgili daha önce sunduğu planı kabul etti" diyerek çirkin pazarlığı ilk duyuran kişi oldu.Pentagon'un, "İsrail ile ABD arasında Refah konusunda görüşmeler devam ediyor" açıklamasının ardından Beyaz Saray, İsrail ile yapılan kirli pazarlığı resmen duyurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasında "ABD ve İsrail, Hamas'ın Refah'ta yenilgiye uğratılması yönündeki ortak hedef üzerinde mutabakata vardı" denildi.İsrailli faşist siyasetçilerin iğrenç açıklamalarına da yenileri eklendi. Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ise İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için doğru çözümün terörist olarak tanımladığı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanması olduğunu savundu. İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Pindrus da "Mescid-i Aksa'nın olduğu alana Üçüncü Mabed'in inşa edileceğini umuyoruz" dedi.