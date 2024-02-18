ABD’den İsrail’e yeni katliam desteği

Terör devleti İsrail'in katliamlarını son zamanlarda eleştirir gibi yapan ve dizginlemeye çalışan bir görüntü veren ABD'nin gerçek soykırımcı yüzü bir kez daha deşifre oldu.Yaklaşık beş aydır Gazze Şeridi'nde katliam yapan Siyonist İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına dünyanın dört bir yanından tepki yağarken ABD ise yardımı kes çağrılarına rağmen her türlü desteği sağlamaya devam ediyor. İsrail'in yaptığı soykırımı savunan ABD'nin katil ordusuna yeni bir sevkiyatta bulunacağı iddia edildi.ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Washington'un İsrail'e yeni bir silah sevkiyatına hazırlandığını yazdı. Gazeteye konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkililere göre, yeni silah sevkiyatı MK-82, KMU-572 bombalarını kapsıyor. Haberde ayrıca Kudüs'teki Amerikan büyükelçiliğinin hazırladığı silah transferi raporu, satışla ilgili potansiyel insan hakları endişeleri olmadığını belirtiyor. ABD Senatosu geçtiğimiz günlerde, İsrail'e 14.1 milyar dolarlık yardımı da içeren destek paketini onaylamıştı.Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail, 134 gündür Gazze'ye yönelik sürdürdüğü katliamlarında, çok sayıda yeni silah ve mühimmatı ilk kez Filistinliler üzerinde denedi. 7 Ekim 2023'ten itibaren yeni piyade ve zırhlı birlikler oluşturan İsrail, kara kuvvetleri için yeni geliştirdiği tüfekleri, havan mermilerini, füzeleri, tank ve zırhlı personel taşıyıcıları Gazze'de kullandı. İsrail, yapay zekâ destekli beşinci nesil Merkava tipi "Barak" tankını, yeni "Namer 1500" ve "Eitan" zırhlı personel taşıyıcıları ilk kez test etti.Katil İsrail ordusu, şimdiye kadar 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinliyi katletti. Saldırılarda 68 bin 552 kişi ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.