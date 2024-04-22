ABD’den katliama bir destek daha

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardımın onaylanmasının yankıları sürüyor. Katil İsrail'e 26 milyar dolar olmak üzere Ukrayna'ya 61, Tayvan'a ise 8 milyar dolarlık yardım kabul edildi. Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail'e verdiği güvenlik desteğini "tehlikeyi tırmandırdığı ve savaşın kapsamının genişletilmesine yeşil ışık yaktığı" şeklinde nitelendirdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yardım ti için ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür etti. Öte yandan karara sert tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu karar, ABD'yi daha fazla zenginleştirecek. Ukrayna'yı ise daha da mahvedecek" dedi. Dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yararına kullanması yönündeki karara ilişkin Peskov, ''Eğer bu gerçekten böyleyse ABD bunun hesabını vermek zorunda kalacak'' ifadelerini kullandı. Yardım paketi bu hafta ABD Senatosu'nda oylanacak.