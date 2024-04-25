ABD’den Kızıldeniz’de balistik füze hamlesi

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerden ateşlenen bir gemisavar balistik füzeyi ve dört insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) X sosyal medya hesabından, dün Husi kontrolündeki bölgelerden ateşlenen gemisavar balistik füzeye ilişkin açıklama yaptı.

Gemisavar balistik füzenin düşürüldüğü belirtilen açıklamada, ayrıca dört İHA'nın da hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, bu faaliyetlerin seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.