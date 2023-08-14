ABD’den korkunç hamle! Göçmenleri testereyle katlettiler!

ABD'YE NOTA

Yüzen bariyer projesi nedeniyle Meksika, ABD hükümetine 2 diplomatik nota gönderirken, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena da geçtiğimiz günlerde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede şamandıraların kaldırılmasını talep etmişti.

ABD-Meksika sınırındaki testereli şamandıraların yakınında 2 göçmenin cansız bedeni bulundu | Video

ABD HÜKÜMETİ BARİYERLER İÇİN DAVA AÇILDI

Tartışmalı bariyer projesine ABD hükümeti de insani ve çevresel sorunlara neden olabileceği için karşı çıkarak, ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında bariyerlerin kaldırılması için Texas yerel yönetimine karşı dava açmıştı.