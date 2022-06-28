ABD’den Madrid’deki 4’lü zirveye ilişkin açıklama: Türkiye’nin endişelerinin tamamen çözüleceğine inancımız tam

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİN TAMAMEN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"

Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda arabuluculuk yapmayacaklarını, bunun yerine iki ülkenin üyeliğinin NATO'nun çıkarına olduğunu göstermeye çalışacaklarını vurgulayarak, "Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attığına inanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin endişelerinin tamamen çözüleceğine ve bu ülkelerin NATO üyesi olacağına da inancımız tam." diye konuştu.