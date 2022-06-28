ABD’den Madrid’deki 4’lü zirveye ilişkin açıklama: Türkiye’nin endişelerinin tamamen çözüleceğine inancımız tam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme başladı. Madrid'te 4'lü Zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş PKK mesajı geldi. Stoltenberg, "PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu. Oturup Türkiye ile terörle mücadele konusunu konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda gerçekleştirilen dörtlü görüşme devam ederken, ABD'den de açıklama yapıldı.
ABD'DEN 4'LÜ ZİRVEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya'dan İspanya'ya seyahat eden gazetecilere uçakta açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Biden'ın yarın bir görüşme yapmasının beklendiğini kaydeden Sullivan, "İki lider, ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ve bölgesel konularda birlikte zaman harcama şansına sahip olacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de görüşmede gündeme gelecektir ama ana odak olmasını beklemiyoruz." dedi.
"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİN TAMAMEN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"
Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda arabuluculuk yapmayacaklarını, bunun yerine iki ülkenin üyeliğinin NATO'nun çıkarına olduğunu göstermeye çalışacaklarını vurgulayarak, "Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attığına inanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin endişelerinin tamamen çözüleceğine ve bu ülkelerin NATO üyesi olacağına da inancımız tam." diye konuştu.