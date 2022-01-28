Son dakika: ABD’den Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklama! Putin’e gözdağı: Felaket olur

Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı Austin, Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini söyledi.

Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.

"YAKIN ZAMANDA BENZERİNİ GÖRMEDİK"

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmediklerini, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu söyledi.

"FELAKET OLUR"

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde "felaket" olacağı uyarısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...