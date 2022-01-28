Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'den Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklama! Putin'e gözdağı: Felaket olur
Giriş Tarihi: 28.1.2022 21:23 Son Güncelleme: 28.1.2022 21:51

Son dakika: ABD'den Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklama! Putin'e gözdağı: Felaket olur

AA
Son dakika: ABD’den Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklama! Putin’e gözdağı: Felaket olur

Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini söyleyen Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini ifade etti. ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmediklerini belirterek, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde “felaket” olacağı uyarısında bulundu.

Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanı Austin, Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini söyledi.

Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.

"YAKIN ZAMANDA BENZERİNİ GÖRMEDİK"

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmediklerini, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu söyledi.

"FELAKET OLUR"

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde "felaket" olacağı uyarısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD'den Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklama! Putin'e gözdağı: Felaket olur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA