ABD’den Rus Wagner finansörleri için karar çıktı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Wagner'in lideri Evgeny Prigojin ile bağlantılı 4 şirket ve bir kişiye yaptırım uyguladığı duyuruldu. Bakanlık, yaptırım uygulanan şirketlerin Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Rusya'da yer aldığını ifade ederek, söz konusu şirketlerin Ukrayna ve Afrika da dahil olmak üzere Wagner'in operasyonlarını sürdürmesi ve genişletmesi için yasa dışı altın ticareti yaptığını öne sürdü.