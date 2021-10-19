ABD’den Rusya’ya sert çıkış! ‘Onlar başlattı’

Kırım konusuna da değinen Austin, "Kırım'ın işgalini kınıyoruz. Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki savaşı durdurmaya, Karadeniz ve Ukrayna sınırlarında düzeni bozmamaya çağırıyoruz. Hiçbir 3. ülke, NATO'ya girme konusunda veto hakkına sahip değildir. Ukrayna gelecekteki dış politikasına karar verme hakkına sahiptir. Doğru yerde olduğumuzu ve Ukrayna'nın kendisini koruyabileceğini göstermek için Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek" diye konuştu.

ABD'li Bakan Austin'in Ukrayna'daki temasları kapsamında daha sonra Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor.