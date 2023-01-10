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Haberler Dünya Haberleri ABD'den TikTok yasağı! "Ulusal güvenlik endişesi mevcut"
Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:26

ABD'den TikTok yasağı! "Ulusal güvenlik endişesi mevcut"

ABD'nin New Jersey ve Ohio eyaletlerinde, resmi kurumlara ait cihazlardan Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a girilmesi yasaklandı.

İHA

ABD'nin New Jersey ve Ohio eyaletlerinden, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a yasak geldi. New Jersey Valisi Phil Murphy, resmi kurumlara ait cihazlardan Çinli ByteDance şirketinin bünyesinde bulunan TikTok uygulamasına giriş yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Murphy'nin ofisinden yapılan açıklamada ise, "Çin hükümetinin, ByteDance'ten isteyebileceği kullanıcı verileriyle ilgili ulusal güvenlik endişeleri mevcut" ifadeleri kullanıldı.


Ohio Valisi Mike DeWine da, platform kullanıcılarının verilerinin cihazlarda depolanmasıyla yerel ve ulusal siber güvenlik tehditleri oluştuğunu savundu.


TİKTOK'TAN YANIT GELDİ
TikTok yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, yasaklar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıkları ve uygulamanın herhangi bir siber güvenlik tehdidi içermediği belirtildi.


Wisconsin Valisi Tony Evers da geçtiğimiz günlerde diğer eyaletlerin aldığı kararlar doğrultusunda ABD'de 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan TikTok uygulamasına, resmi kurumlara ait cihazlardan erişim yasağı getirmeyi planladıklarını duyurmuştu.

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ABD'den TikTok yasağı! "Ulusal güvenlik endişesi mevcut"
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