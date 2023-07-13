ABD’den Ukrayna’nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama: Savaş sonrasını işaret etti

ABD Savunma Bakanı Austin, CNN'e verdiği mülakatta, Ukrayna'nın NATO'ya katılım başvurusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın ittifaka katılımı hakkında, Litvanya'da yapılan NATO Zirvesi'ndeki toplantıya atıfta bulunan Austin, "Bunun olacağından hiç şüphem yok ve odadaki tüm ülkelerin de aynı şeyi söylediğini duyduk." diye konuştu.

Austin, Ukrayna'nın NATO'ya katılmadan önce yargı reformları ve demokrasinin durumu gibi konular dahil olmak üzere birkaç adım atması gerektiğine de dikkati çekti.