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Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:15

ABD’den Ukrayna’yı üzecek adım: Bu son olabilir!

ABD Savunma Bakanlığı, devam eden Rusya savaşında Ukrayna’ya verdiği destekte son adımı attı. Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunan ABD, Senato’nun yeni paketlere onay vermemesi halinde bunun son yardım paketi olacağını belirtti.

AA
ABD’den Ukrayna’yı üzecek adım: Bu son olabilir!

ABD Savunma Bakanlığı dün Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık güvenlik yardım paketi vereceğini açıkladı. Paket, ABD Senatosu yeni bir yardıma onay verene kadar son yardım pkaeti olabilir.

ABD Savunma Bakanlığı, pakette hava savunma yetenekleri, topçu ve tanksavar silahları ve diğer ekipmanların yer aldığını belirtti. Yardımın, Ağustos 2021 yılından itibaren ABD Savunma Bakanlığı'nın envanterinden Ukrayna yapılan 54'üncü yardım paketi olduğu vurgulandı. Bakanlık, ABD Kongresi'nin "harekete geçmemesi durumunda ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla yardım etmesinin tehlikeye girebileceği" konusunda uyardı.

KONGRE ONAY VERENE KADAR SON YARDIM PAKETİ

ABD Savunma Bakanlığı açıklamasında "Savunma Bakanlığı denetçisi Michael J. McCord, yakın zamanda senatörlere yazdığı bir mektupta, Bakanlığın Kongre tarafından yetkilendirilen geri kalan 1 milyar dolarlık fonu, bu ay sonuna kadar ABD'nin Ukrayna'ya sağlanan silah envanterlerini yenilemek için zorunlu olarak tutacağını söyledi. Bugün açıklanan güvenlik yardım paketi muhtemelen Kongre'nin ek fon onayı vermesine kadar olan son paket olacak" dedi.

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ABD’den Ukrayna’yı üzecek adım: Bu son olabilir!
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