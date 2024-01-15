ABD’den utanç verici tavır

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 24 bin 100 Filistinliyi katletti. Katliamlara en başından itibaren destek veren ABD yine utanç verici bir tutum sergiledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Gazze'de 100 günlük esaret çok uzun bir süre. Altı Amerikalı da dahil olmak üzere kalan tüm rehineler sevdikleriyle yeniden bir araya gelene kadar ABD dinlenmeyecek" ifadelerini kullandı.Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu, Blinken'ın İsrail saldırılarında öldürülen Gazzelilere değinmemesine tepki göstererek "100 gün boyunca öldürülen yaklaşık 24 bin kişiden tek bir söz bile edilmiyor; bunların yarısı çocuk. Suça ortak olan ve Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunmayanlara yazıklar olsun" açıklamasında bulundu.Öte yandan ABD'de İsrail çatlağı giderek derinleşiyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail politikalarını eleştiren 23 devlet kurumu çalışanlarının genel greve gitmesi bekleniyor. Artan kamuoyu baskılarından sonra Beyaz Saray'dan da "İsrail'in askeri operasyonlarını düşürmesinin artık zamanı geldi" açıklaması yapıldı. Ancak uzmanlar ABD'nin bu konudaki ikiyüzlülüğüne dikkat çekiyor. Washington'dan yıl başından itibaren yükselen "sivil ölümleri azalsın" açıklamalarına rağmen İsrail, ocak ayında katliamlarını katladı. İsrail'in saldırılarında kullandığı füzelerin de büyük bir kısmı ABD'den gönderilmeye devam ediliyor.Güney Afrikalı yaklaşık 50 avukat, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara ortak oldukları gerekçesiyle ABD ve İngiltere hükümetine dava açmaya hazırlanıyor. Güney Afrikalı hukukçu Wikus Van Rensburg'un başını çektiği inisiyatif, ABD ve İngiltere'deki hukukçularla işbirliği yaparak suça ortak olanların sivil mahkemelerde yargılanmasını amaçlıyor. Son birkaç haftadır farklı ülkelere ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UAD) mektuplar yazarak İsrailli suçluların ve destekçilerinin yargılanması talebinde bulunan Rensburg, meslektaşlarının desteğiyle ABD ve İngiltere hükümetine dava açmak için hazırlıklara başladı.İsrailgüçlerinin Gazze Şeridi'nde gıda yardımı almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 100'e yükseldi. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar nedeniyle 1.9 milyon Filistinli yerinden oldu, Gazze'deki nüfusun yüzde 45'i gıda sıkıntısı nedeniyle şiddetli açlık çekiyor. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, "Gazze, 1945'teki Berlin'den daha kötü durumda" dedi.